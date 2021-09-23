Канадська супермодель Лінда Євангеліста останнім часом "ховається" від камер і веде відлюдницький спосіб життя

56-річна колись королева подіуму наважилася на сміливий крок. Євангеліста втомилася ховатися і зізналася у своєму новому пості в Instagram, що саме з нею сталося п'ять років тому, через що вона змінилася зовні і зникла з небосхилу шоубізнесу, передає Politeka.net.

Евагенліста, якій належить коронна фраза "менше ніж за 10 тисяч доларів я з ліжка не встану", перенесла невдалу косметичну процедуру, наслідки якої виявилися для неї плачевними. Супермодель лишень хотіла позбутися жиру за допомогою кріоліполізу, а натомість отримала рідкісну "побочку", через яку жир не тільки не зник, а тільки почав накопичуватися.

"Моїм шанувальникам, які задавалися питанням, чому я не продовжую працювати, поки кар'єра моїх однолітків процвітає, причина в тому, що я була жорстоко понівечена процедурою CoolSculpting Zeltiq, яка зробила прямо протилежне тому, що обіцяла", - повідомила Лінда в своїй заяві.

Сильно набравши у вазі, Евагеліста зараз стала іншою людиною. Не поліпшили ситуацію і дві коригувальні операції, які вона зробила згодом. За її словами, це призвело до депресії.

"У мене розвинулася парадоксальна гіперплазія жирової тканини або ЛАГ, ризик, про який я не знала, перш ніж мені зробили процедури. ЛАГ не тільки позбавила мене засобів до існування, але й відправила мене в цикл глибокої депресії, печалі та найсильнішої ненависті до себе. У процесі я стала відлюдником", - зізналася Лінда.

Супермодель після декількох років самітництва вирішила подати позов до суду на компанію, яка виробляє медичне обладнання.

"Я втомилася так жити. Я б хотіла вийти за двері з високо піднятою головою, незважаючи на те, що більше не схожа на саму себе", - підсумувала Євангеліста.

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