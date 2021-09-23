Марго Роббі є голлівудською зіркою, постійно поповнюючи список нових фільмів зі своєю участю

Зірці вже багато разів приписували романи з самими різними і відомими артистами. Причому не так давно в мережі почали обговорювати можливий роман Роббі і Бредом Піттом. Як відомо, в 2019 році Бред Пітт і Анджеліна Джолі шокували громадськість оголошенням про розлучення.

Судові розгляди все ще тривають, але актори зайняті кожен своїм життям. Випадок звів Марго і Бреда на черговому знімальному майданчику, вони разом працювали вже не раз. Цього разу вони виконають головні ролі в майбутньому фільмі"Вавилон".

Шанувальники тим часом обговорюють кращі сміливі образи Роббі або її образи кокетки. У банному білому халатику перед камерою Марго підкорила розкутим виглядом своїх фанатів.

"Ні в чому не відмовляє❤; Боніта 😘; гарний рушник; я люблю цю жінку до місяця і назад 🥺❤; красуня; сама ідеальна жінка; бачити тебе такою, Лонда, - це вже подарунок😍; самі пустощі» - пишуть шанувальники.

Крім того, гучне розставання з Анджеліною Джолі не дає спокою публіці не перший місяць. У ЗМІ повідомлялося, що через скандали на тлі розлучення з красунею, він навіть перебував у депресії. При цьому артист не виносив сміття з хати, ведучи себе цивілізовано.

Пізніше Бреда Пітта почали все частіше помічати в компанії екс-дружини Дженніфер Еністон. Люди стали говорити, що пара нарешті помирилася і стала хорошими товаришами.

Нагадавши, Бред Пітт зганьбив принца Вільяма і Кейт Міддлтон на очах у всіх.

Як повідомляла Politeka, Бред Пітт вперше заговорив про возз'єднання з Еністон: "мені дуже приємно".

Також Politeka писала, що Бред Пітт і Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця".