Учасниця ток-шоу «Холостяк» Настя Распутіна, відома під псевдонімом Адель Асанті, у програмі «Особистість» з Сергієм Дойком розповіла, який ідеальний чоловік. За її словами, зовнішність в чоловікові не головне, а головне – розум.
«Мені не важливо, як він буде виглядати. У мене немає ідеальної картинки, ну нехай він буде не сильно худий і не сильно товстенький, а ріст – нехай точно не нижче мене, хоча б на рівні зі мною», - зазначила Адель.
За словами гостя програми, їй дуже подобаються розумні чоловіки, які можуть щось розповісти або підказати в тій чи іншій життєвій ситуації.
«Я дуже уважний слухач: мені подобається, коли мене вчать чомусь новому. Я все вбираю в себе як губка і потім в якійсь компанії я намагаюся блиснути розумом», - підкреслила Адель.
За її словами, їй важливо, щоб чоловік був мудрий і розумний, тому що, на її думку, важливо в себе вбирати нову інформацію і розвиватися.
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