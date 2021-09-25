Зірка кіно Катерина Гулякова потрапила на квартирних шахраїв після розлучення

Як пише Politeka.net, 41-річна акторка та телеведуча Катерина Гулякова, яка стала широковідомою після ролі в серіалі "Серцю не накажеш", розповіла, як стала жертвою шахраїв.

Про це акторка розповіла у своєму Instagram, передає "РБК-Україна". Справа в тому, що після розлучення Гулякова, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Топтун", прем’єра якого запланована на 4 жовтня, потрапила на квартирного шахрая. Під час укладання договору акторка не потурбувалася про те, щоб прописати до якого часу вона має з’їхати з квартири.

"Коли прийшов час підписання документів, новий власник відмовився вказувати в договорі дату виїзду. Я категорично не хотіла підписувати папери на його умовах. Але ця людина клялася, що ніколи не вижене на вулицю жінку з дитиною", - пояснила зірка.

Пізніше Гуляковій з донькою довелося платити орендну плату за те, що вона ще деякий час жила в своїй квартирі. Більше того, новий власник навіть забрав деякі особисті речі акторки.

За словами акторки, це був великий стрес для неї та доньки, однак, на щастя, та історія вже в минулому.

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