Відомий український боксер Олександр Усик перед важливим боєм важливим боєм поділився світлиною з дружиною

Як пише Politeka.net, 34-річний професійний боксер Олександр Усик, який 25 вересня о 23:45 вийде на ринг із британцем Ентоні Джошуа, активно готується до поєдинку. На кону стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

У своєму Instagram напередодні бою Олександр Усик поділився світлиною зі своєю дружиною Катериною, із якою в шлюбі з 2009 року. Усик опублікував ніжну світлину з дружиною, а у підписі до поста написав зворушливий вірш.

"Мне без тебя и дышится иначе , мне без тебя порой тоска грудину рвёт , кричит как лютый зверь и плачет, я без тебя совсем другой", - фрагмент вірша.

" Бажаю перемоги ❤️", "Красавчик !!! Любов-робить нас сильнішими 👏Перемога буде наша🔥", "Дуже красиві слова !!! Удачі на рингу !!! 🇺🇦🙌", " Миру, любові! Многая і благая літа сім’ї!!!", "Гордість нашої країни 👏🔥", " Саня бажаю перемоги, зроби подарунок дружині, і виграй в Джошуа", " Удачі в майбутньому бою🙌", - побажали шанувальники кумиру.

Рaніше Politeka писaлa, що Джошуа здивував зізнанням перед поєдинком з Усиком: "Українці мені дуже...".

Нагадаємо, що Усик українською мовою відповів на запитання перед боєм з Джошуа: "Це щире бажання?".

A ще Politeka повідомлялa, що Усик ніжно поцілував Ломаченка напередодні бою з Джошуа, відео: "відразу видно, куми".