Російська телеведуча Ангеліна Вовк розповіла, чому перестала спілкуватися з Аллою Борисівною Пугачовою
Раніше дві знаменитості водили дружбу, вони часто спілкувалися, бували один у одного в гостях, вітали зі святами. Однак через негарний вчинок Примадонни на одному з фестивалів, їх дороги розійшлися раз і назавжди.
Про це Ангеліна Вовк вирішила розповісти в програмі «Секрет на мільйон» в ефірі одного з російських телеканалів.
За її словами, все сталося під час трансляції фестивалю «Пісня року», куди Ангеліну Вовк і Євгенія Меньшова запросили.
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Проте вже на самому заході їх з Меньшовим відсторонили від роботи, так і не допустивши на сцену. Вовк впевнена, що до цього доклала руку сама Пугачова.
"Все було зроблено для того, щоб з нами розлучитися. Нам ніхто не подзвонив, ніхто не вибачився, це було чиєсь бажання з нами розлучитися»,-говорить Вовк в бесіді.
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