Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша в ефірі програми «А як насправді» з Мирославою Бобровською розповів, чи є можливість зараз продовжити та завершити розслідування справи вбивства В’ячеслава Чорновола, розповівши про встановлення правди у справі про вбивство Володимира Івасюка.

«Справу без будь-яких пояснень передали у 2009 році іншому заступнику і доступу до цієї справи я вже не мав. Вся група була розформована. Я звісно, в собі це все переніс, тому що це було несправедливо, необ’єктивно, підстав до забирання справи і передачі не було. Я зрозумів, що це уже набирає чинності політика і плекав надію, що після Революції Гідності ця справа буде поставлена на відповідні рейки і буде розслідуватись об’єктивно. Але, на жаль, цього не сталось», - розповів Голомша.

За його словами, знову була зібрана група тих самихекспертів, які давали попередні висновки. Проте, на думку ексзаступника генпрокурора, цим висновкам вірити не можна, адже сам експерт заявляв, що він не готував акт, а лише підписав те, що йому дали.

«Друге – не був включений Єрмаков Володимир, фізик-технік до експертизи, який вважає її не об’єктивною, а всі дії такими, що вони не відображали об’єктивність, повноту і всебічність. Тому мені так видається, що до цієї теми треба повертатись, її потрібно розслідувати в повному об’ємі і поставити всі крапки», - впевнений Голомша.

Він зазначив, що вважає це цілком можливим, адже їм вдалось докопатися до істини у справі 30-літньої давності про вбивство Володимира Івасюка і встановити, що його повісили мертвим, а документи фальшували так похабно, що навіть симптоматика хвороби абсолютно не відповідала препаратам, які писали в історії хвороби.

«По-друге, було нестикування на місці події з одежею – на ній не було ніяких слідів тертя об кору дерева, не було потертостей на підошві, оскільки він повинен би був залазити на дерево. А коли провели слідчий експеримент, то виявилось, що він сам не зумів би цього зробити. Тому все можливо», - вважає Голомша.

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