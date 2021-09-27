Відому російську акторку Ларису Гузєєву госпіталізували прямо із готельного номера під час відпочинку

Як пише Politeka.net, 62-річну відому радянську та російську акторку Ларису Гузєєву знають завдяки шоу "Давай поженимся!", яке та веде разом із Розою Сабітовою із 2008 року.

На сторінці "Дневнеки Знаменитостей" в Instagram розповіли, що Гузєєву екстрено госпіталізували. 62-річна акторка відпочивала в Криму та почувала себе добре, однак уночі стан Лариси Гузєєвої різко погіршився, у тяжкому стані доправили в одну із найзнаменитіших лікарень у Москві – "Коммунарку".

"Актриса різко відчула себе погано - у неї піднялася температура, виникли проблеми з диханням. За інформацією ЗМІ, тест на вірус у Лариси Гузєєвої показав негативний результат. Крім проблем з диханням, у артистки почалося запалення нирок. Ураження легень немає, КТ показала 0%", - йдеться у повідомлені.

Шанувальники занепокоєні здоров’ям акторки. Вони написали багато коментарів.

"Тільки не це!!! Лариса, тримайся, твої шанувальники за тебе кулаки тримають 🤩🤩🤩", "Одужуйте, Лариса! Все буде добре ❤️", " Здоров'я, здоров'я дай Бог🙏🙏🙏🙏!", " Одужання Вам, молимося за Вас! ❤️❤️❤️", "Бережи вас Господь!", - написали в мережі.

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