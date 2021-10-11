Зірка "Татусевих дочок", російська актриса Мирослава Карпович вразила фігурою на нових фото, викликавши справжні суперечки і стурбованість серед шанувальників.
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували свіже фото 35-річної Карпович, яка знайома телеглядачеві за роллю старшої дочки в популярному серіалі. На фото, де актриса постала в корсеті, видно, що за останній час Мирослава дуже сильно схудла.
"Як вам фігура Мирослави Карпович?",- підписали фото автори аккаунта.
Користувачі Мережі прийшли в жах від побаченого, і стали обговорювати нездорову худорлявість актриси.
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"Анорексія не може захоплювати. Терміново лікуватися", "якщо чесно, то кошмар", "Класна актриса, але так себе довела, це не краса, це хвороба!", "А де фігура? Я бачу скелет", "навіщо вона так з собою", "Худоба, така нездорова, це не дуже добре, і вона(худорба)не красить нікого, ні жінок, ні чоловіків", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Мирослава Карпович няньчиться з дітьми Прилучного, екс-дружині може не сподобатися.
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