Принца Гаррі і його дружину американську актрису Меган Маркл, які пішли з посади старших членів королівської сім'ї в минулому році і переїхали до Каліфорнії, схоже, чекає нове позбавлення

Після їх від'їзду королева Єлизавета II позбавила їх титулів Королівської Високості (форма звернення до членів королівських сімей, що мають титул принца або принцеси, і в деяких випадках до їх подружжю, що потрапили в королівську сім'ю в результаті шлюбу з принцом або принцесою. Титулування розташовується перед особистими іменами і титулами). Тоді парі було дозволено зберегти титули герцога і герцогині Сассекських, але тепер їх хочуть позбавити цього.

Грем Сміт, генеральний директор Британської політичної організації Republic, закликав пару відмовитися від усіх своїх титулів, пише Express.

"Вони були дані для того, щоб теоретично виконувати королівські обов'язки на благо країни, і зараз вони цього не роблять... у них є проміжний будинок, де вони однією ногою в Королівському будинку, але також переслідують свої особисті інтереси. Я дійсно думаю, що їм слід було повністю відмовитися від цього, коли вони пішли і просто відмовилися від титулів», - заявив він.

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