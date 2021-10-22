Зйомки вестерну "Раст" в штаті Нью-Мексико, США, обернулися трагедією. Продюсер картини і актор, виконуючий головну роль, Алек Болдуін випадково застрелив і поранив двох колег.

Так, зйомки фільму проходять біля міста Санта-Фе. Від пострілів загинула 42-річна оператор Галина Хатчінс - вертольотом її доставили з пораненням живота в лікарню, однак, медикам не вдалося її врятувати. Також був поранений режисер фільму Джоел Соуса, якого доправили в лікарню на кареті "швидкої допомоги", зараз він знаходиться в критичному стані, передає The Hollywood Reporter.

Інцидент стався під час зйомки сцени, де герой 63-річного Болдуіна повинен був стріляти з пістолета з холостими патронами. Зараз поліція розбирається, яким чином в зброя виявилася бойовою.

Журналіст Тесса Ментус опублікувала кадри з місця трагедії у себе в Twitter.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Відзначимо, Болдуін грає в картині "Раст" знаменитого злочинця Харланда Раста. За сюжетом його онука звинувачують у випадковому вбивстві і засуджують до повішення. Тоді Раст відправляється в Канзас, щоб звільнити його з в'язниці. Дія вестерну відбувається в XIX столітті.



Actor Alec Baldwin disparó lo que todos pensaban era una pistola de utilería en el set de su nueva película. Murió la Directora de Fotografía Halyna Hutchins y el Director Joel Souza está herido 😲 pic.twitter.com/xSfNjMZKzU — Cami Guarda (@Cami_Guarda) October 22, 2021

Серед найбільш відомих фідерів, в яких знімався Болдуін: "Перл-Харбор", "Авіатор", "Відступники", "Дівчина з передмістя" та "Прості складності".

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Примітно, що напередодні трагедії Болдуін опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото зі зйомок "Раста". Актор був в образі свого персонажа і позував біля трейлерів. Пізніше він видалив пост.

"Бог ти мій, це важка справа", - підписано фото.

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