Зйомки вестерну "Раст" в штаті Нью-Мексико, США, обернулися трагедією. Продюсер картини і актор, виконуючий головну роль, Алек Болдуін випадково застрелив і поранив двох колег.
Так, зйомки фільму проходять біля міста Санта-Фе. Від пострілів загинула 42-річна оператор Галина Хатчінс - вертольотом її доставили з пораненням живота в лікарню, однак, медикам не вдалося її врятувати. Також був поранений режисер фільму Джоел Соуса, якого доправили в лікарню на кареті "швидкої допомоги", зараз він знаходиться в критичному стані, передає The Hollywood Reporter.
Інцидент стався під час зйомки сцени, де герой 63-річного Болдуіна повинен був стріляти з пістолета з холостими патронами. Зараз поліція розбирається, яким чином в зброя виявилася бойовою.
Журналіст Тесса Ментус опублікувала кадри з місця трагедії у себе в Twitter.
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Відзначимо, Болдуін грає в картині "Раст" знаменитого злочинця Харланда Раста. За сюжетом його онука звинувачують у випадковому вбивстві і засуджують до повішення. Тоді Раст відправляється в Канзас, щоб звільнити його з в'язниці. Дія вестерну відбувається в XIX столітті.
Серед найбільш відомих фідерів, в яких знімався Болдуін: "Перл-Харбор", "Авіатор", "Відступники", "Дівчина з передмістя" та "Прості складності".
Примітно, що напередодні трагедії Болдуін опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото зі зйомок "Раста". Актор був в образі свого персонажа і позував біля трейлерів. Пізніше він видалив пост.
"Бог ти мій, це важка справа", - підписано фото.
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