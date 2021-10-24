"Бабине літо" в Україні закінчилося, а на зміну йому прийшло різке похолодання по всій території: температура поповзе вниз, змусивши українців тепліше одягатися.
Як повідомляє Politeka.net, за даними Укргідрометцентру, в неділю в Україну нагряне справжня осінь. Різке похолодання торкнеться всіх регіонів, включаючи ті, де днем раніше було близько 19 градусів тепла.
Найхолодніше буде в західних і центральних областях. Там температура опуститься до 7-9 градусів. Ночі теж стануть більш холодними - близько 2-4 градусів.
Ближче до Сходу стовпчики термометра показуватимуть 8-11 градусів, а на Півдні – 10-13 градусів.
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Опадів у неділю не прогнозується, погода буде сонячною, але по-осінньому прохолодною.
Зазначимо, що вже з понеділка в Україні почнеться різке похолодання, а вночі очікуються заморозки до -5 градусів. При цьому вдень буде зберігатися сонячна погода, хоч і при низькій температурі. У найближчий тиждень дощі будуть обходити Україну стороною.
Нагадаємо, що країну накриє арктичне похолодання: стало відомо, куди прийде прохолода.
Як повідомляла Politeka, в Україну нагрянуть дощі, від тепла не залишиться і сліду.
Також Politeka писала, що літо повернулося в південні регіони, на пляжах аншлаг: кадри.