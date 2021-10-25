Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який найбільш відомий в ролі Гантера в телесеріалі "Друзі", помер у віці 59 років.

Про трагедію повідомив менеджер Тайлера. За його словами актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі вранці 24 жовтня. З 2018 року Тайлер боровся з раком передміхурової залози.

"Світ знав його як Гантера... але близькі Майкла знали його як актора, музиканта, борця за боротьбу з раком і люблячого чоловіка", - сказав його менеджер.

James Michael Tyler, who played Gunther, the “seventh friend” of Friends, has died at 59 https://t.co/W43qkj5ESU — Planet Smarts (@Planet_Smarts) October 25, 2021

Відзначимо, Тайлер з'явився майже в 150 епізодах "Друзів", його персонаж Гантер працював в кав'ярні, в якій головні герої серіалу проводили багато часу. Незважаючи на те, що Гантер другорядний персонаж, він регулярно з'являвся в кадрі і вставляв окремі репліки. Зокрема, він був безпам'ятно закоханий в Рейчел і весь час намагався зізнатися їй у коханні.

Friends dizisinde Gunther karakterini canlandıran James Michael Tyler, 59 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/Ak3hxwpocV — Kamera Aşçısı (@kameraascisi) October 25, 2021

У травні Тайлер коротко з'явився на заході, присвяченому випуску "Друзі: Возз'єднання" через Zoom.

"Це були найбільш пам'ятні 10 років у моєму житті, чесно кажучи. Я й уявити собі не міг кращого досвіду. Всі ці актори були фантастичними, і працювати з ними було просто приємно", - звернувся він до колег.

Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел, тужить за другом у себе в Instagram.

"Без тебе не було б друзів. Спасибі за сміх, який ти привніс на шоу і у все наше життя. Тебе буде так не вистачати #JamesMichaelTyler 💔", - написала вона, поділившись фрагментом, в якому Гантер нарешті говорить Рейчел, що любить її.

Фанати теж висловлюють свої співчуття: "Я плачу"; "Так сумно"; "Спочивай з миром, Вас і Гантера буде дуже не вистачати!"

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