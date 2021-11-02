Український рок-музикант і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розкрив подробиці з особистого життя, прийшовши на шоу "Битва екстрасенсів".

47-річний фронтмен "Другої ріки" вирішив перевірити надздібності учасників нового сезону наймістичнішого шоу України, а також визначити, до кого з них зможе звернутися з особистого питання.

Харчишин розповів про непрості події, які з ним траплялися. Зокрема, він повідав про свій "другий день народження" - 24 вересня - коли з'явився на світ його другий син і коли він потрапив у серйозне ДТП.

Валерій у той час багато працював і мало спав. Він поспішав в пологовий будинок до дружини, коли випадково заснув за кермом. Завдяки оперативності та правильним діям медиків, артист все ще з нами.

"Я стою біля машини, а її немає, вона вщент. І я зовсім не пам'ятав, куди їхав. Не пам'ятав, що у мене з'явився другий син. Я був на межі... Один з лікарів визначив навмання, що у мене розірвана нирка і кров в черевну порожнину йшла", - розповів Харчишин.

Співак зізнався, що зараз ставиться до тієї страшної події, як до уроку. Після аварії він зрозумів, що все в житті потрібно робити "від щирого серця", а не в гонитві за грошима.

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