Обірвалося життя українського театрального режисера, художнього керівника Київського академічного драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.
Геніального театрала не стало в четвер, 4 листопада, на 68 році життя. Про це в соцмережі Фейсбук повідомила його 44-річна дочка Даша Малахова, телеведуча й актриса.
"Лети, рідний мій", - зворушливо попрощалася вона з батьком.
До цього Малахова писала, що режисерові стало погано 26 жовтня. Каретою "швидкої допомоги" його доставили в лікарню. Весь цей час Віталій Юхимович перебував у реанімації.
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"Про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", - писала раніше дочка режисера.
Віталій Юхимович потребував штучної нирки, була запланована операція, але доля розпорядилася по-іншому.
Українці прощаються з метром, згадуючи, якою чудовою людиною він був:
"Боже мій, який жах! Віталій Юхимович... Що сталося? - Багато всього. За півроку: операція на серці, ковід, сепсис, інсульт("
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