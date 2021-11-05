Обірвалося життя українського театрального режисера, художнього керівника Київського академічного драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.

Геніального театрала не стало в четвер, 4 листопада, на 68 році життя. Про це в соцмережі Фейсбук повідомила його 44-річна дочка Даша Малахова, телеведуча й актриса.

"Лети, рідний мій", - зворушливо попрощалася вона з батьком.

До цього Малахова писала, що режисерові стало погано 26 жовтня. Каретою "швидкої допомоги" його доставили в лікарню. Весь цей час Віталій Юхимович перебував у реанімації.

"Про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", - писала раніше дочка режисера.

Віталій Юхимович потребував штучної нирки, була запланована операція, але доля розпорядилася по-іншому.

Українці прощаються з метром, згадуючи, якою чудовою людиною він був:

"Сьогодні ввечері помер Віталій Малахов. Керівник театру на Подолі.

Людина, з якою було добре. Дуже сумно"

"Боже мій, який жах! Віталій Юхимович... Що сталося? - Багато всього. За півроку: операція на серці, ковід, сепсис, інсульт("

"Світла пам'ять... Величезне горе"

"Ми з тобою. Він був великою людиною"

"Сумую. Співчуття близьким. Театр житиме, і це найкраща пам'ять про талановиту людину"

"Нехай живе в серцях людей..."

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