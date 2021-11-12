У лікарні померла дев'ята жертва тисняви на концерті американського репера Тревіса Скотта - 22-річна Бхарті Шанхані так і не прийшла до тями.
На фестиваль Astroworld в Х'юстоні, організований Скоттом, Шанхані, викладачка з Техаського університету, прийшла разом з братом і сестрою. Під час тисняви родичі втратили один одного.
В результаті трагедії, дівчина перенесла кілька серцевих нападів, більш того, з'явилося повідомлення, що під час евакуації копи впустили її з носилок на залізну поперечину. У лікарні медики підключили Шанхані до апарату штучного дихання, вона так і не прийшла до тями. 12 листопада сім'я повідомила про її смерть.
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Родичі збираються вимагати від поліції та охорони фестивалю понести відповідальність.
Нагадаємо, Тиснява сталася 5 листопада під час відкриття дводенного музичного фестивалю Astroworld Festival, на який приїхали близько 50 тисяч осіб. Влада раніше повідомляла про загибель восьми осіб у віці від 14 до 27 років, кілька десятків постраждали.
Серед госпіталізованих виявилися діти. Зараз в лікарні Х'юстона за життя бореться дев'ятирічний Езра Блаунт, хлопчика розтоптав натовп, що мчав на всі боки. Його сім'я вже подала позов на мільйон доларів проти Тревіса Скотта.
Користувачі Мережі бурхливо обговорюють те, що трапилося:
"Я сподіваюся Тревіс ніколи не оговтається після цієї ситуації, він знищив 9 осіб. Нехай їхні душі упокояться, а Тревіс пізнає біль"
"Спочивай з миром, Бхарті. Це так жахливо. Вони ще діти"
"Шлю молитви сім'ям всіх загиблих. Кожна історія про цей фестиваль описує його як концерт у пеклі. Я згодна"
"Число загиблих, ймовірно, набагато вище, проте воно не буде розкрито"
Нагадаємо, концерт зірки обернувся масштабною трагедією, є жертви і сотні постраждалих
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