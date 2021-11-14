Американська актриса і модель Памела Андерсон показала під час прогулянки, як зараз вона виглядає насправді без укладок, фотошопу і великої кількості макіяжу.

Всесвітньо відома 54-річна актриса і зірка журналу Playboy вже більше десяти років володіє будинком вартістю 7 млн доларів на пляжі в Малібу, здає його в оренду, відмовляється від ведення соціальних мереж і рідко з'являється на публіці.

Причому Памела завжди дивує зовнішнім виглядом. Нещодавно Памела потрапила в об'єктиви фотографів в несподіваному образі: проста футболка, спортивні сірі штани, відсутність макіяжу і укладання. Причому її пофарбовані платиново-біле волосся не були покладені на звичний для зірки манер, а були просто недбало зав'язаними.

Зазначимо, нещодавно Андерсон повернулася в США, щоб підтримати свого старшого сина Брендона, який нещодавно запустив лінійку одягу.

"54-річна Памела Андерсон на прогулянці в Малібу" - сказано в підписі до кадру.

Оцінили вигляд зірки не всі:

"Це точно вона?!😞 ; Тітка-тіткою; Памела вже не та 😢; бабуся 😂; головне було б здоров'я і гроші! Решта все фігня🙌"»

Раніше Памела була головною героїнею телесеріалу "Рятувальники Малібу", Памела прославилася завдяки своїй фігурі з пишними формами і звичкою постійно блищати фігурою в незвично-відкритих і яскравих купальниках.

Нагадавши, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вб'є наповал будь-кого.

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