Відомий український спортсмен, який неодноразово ставав чемпіоном Європи з дзюдо, несподівано помер після важкої хвороби.

Як пише Politeka.net, про смерть зірки спорту повідомив віце-президент Міжнародної федерації самбо Сергій Єлісєєв. Відзначається, що легендарний спортсмен Анатолій Бондаренко помер через ускладнення, викликані коронавірусом. Чоловік помер 13 листопада, йому було 77 років.

Бондаренко був одним з найвідоміших дзюдоїстів СРСР. Він п'ять разів ставав чемпіоном Європи, а також шість разів завойовував титул чемпіона СРСР з самбо. Сам спортсмен родом з Вінниці. У 1970 році він закінчив Київське вище танково-технічне училище, яке представляв на спортивних змаганнях. Також Бондаренко виступав за Радянську Армію. З 1975 року зірка спорту проживав у Москві.

Свою кар'єру Бондаренко почав в 19 років, а в 32 роки завершив її. Перший чемпіонський титул чоловік завоював у 1963 році. Кар'єра чоловіка була дуже успішною.

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