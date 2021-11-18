У страшну автомобільну аварію потрапив український художник Сергій Поярков - внаслідок зіткнення двох машин один з водіїв отримав серйозні поранення.

ДТП сталася ввечері в середу, 17 листопада, на перетині вулиць Вишгородської, Кирилівської та Білицької. Про це повідомляє "Київ оперативний" і "Магнолія-ТВ".

За їхніми даними, зі слів очевидців, Поярков рухався на позашляховику Toyota по вулиці Кирилівській і нібито хотів повернути ліворуч на заборонений сигнал світлофора. У цей момент сталося зіткнення зі "Škoda Fabia", водій якої рухався на "зелений" по головній дорозі.

В результаті аварії, останнього забрала "швидка допомога" з численними травмами. Поярков отримав травму голови, але від допомоги медиків відмовився.

Як видно з кадрів, у "Škoda Fabia" сильно пошкоджений перед, тоді як позашляховик залишився практично неушкодженим.

Художник повідомив знімальній команді "Магнолія-ТВ", що ніяких правил дорожнього руху він не порушував і повертав на вулицю Білицьку на "зелене" світло.

На місці працювали правоохоронці, яким належить з'ясувати причини та обставини ДТП.

Тим часом українці активно коментують подію:

"за таке права забрати потрібно і умовний 3 роки дати, і то, якщо виживе водій Фабії"

"Шкода водія шкоди"

"Міцна тойота🤣"

Нагадаємо, подвійна трагедія на Рівненщині, допомога лікарів вже не знадобилася: деталі та кадри