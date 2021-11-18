У страшну автомобільну аварію потрапив український художник Сергій Поярков - внаслідок зіткнення двох машин один з водіїв отримав серйозні поранення.
ДТП сталася ввечері в середу, 17 листопада, на перетині вулиць Вишгородської, Кирилівської та Білицької. Про це повідомляє "Київ оперативний" і "Магнолія-ТВ".
За їхніми даними, зі слів очевидців, Поярков рухався на позашляховику Toyota по вулиці Кирилівській і нібито хотів повернути ліворуч на заборонений сигнал світлофора. У цей момент сталося зіткнення зі "Škoda Fabia", водій якої рухався на "зелений" по головній дорозі.
В результаті аварії, останнього забрала "швидка допомога" з численними травмами. Поярков отримав травму голови, але від допомоги медиків відмовився.
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Як видно з кадрів, у "Škoda Fabia" сильно пошкоджений перед, тоді як позашляховик залишився практично неушкодженим.
Художник повідомив знімальній команді "Магнолія-ТВ", що ніяких правил дорожнього руху він не порушував і повертав на вулицю Білицьку на "зелене" світло.
На місці працювали правоохоронці, яким належить з'ясувати причини та обставини ДТП.
Тим часом українці активно коментують подію:
"за таке права забрати потрібно і умовний 3 роки дати, і то, якщо виживе водій Фабії"
"Шкода водія шкоди"
"Міцна тойота🤣"
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