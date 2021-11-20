Відомі українські актори, продюсери, виконавці та композитори назвали суми своїх пенсій, деякі вражені цими копійками.

Як повідомляє Politeka.net, не всі українські артисти можуть похвалитися своїми пенсіями, хоча заслуг у них дійсно багато.

Так, Автор неофіційного гімну України Тарас Петриненко зізнався, що йому навіть соромно називати суму пенсійних виплат, така вона мізерна. "Так, У мене пенсія, але мені соромно навіть назвати цифру цієї пенсії, тому що це буде незручно. Це копійки", - розповів артист в недавньому інтерв'ю Яніні Соколовій.

"Похвалився" надбавкою до пенсії в 500 гривень відомий актор Богдан Бенюк, у якого великі заслуги і багато професійних нагород. Однак, суму виплат називати на став.

Відомий продюсер, який все життя працював у шоу-бізнесі і творчості Володимир Бебешко зізнався, що його пенсія становить всього 1800 гривень. "Дуже задоволений. Так держава оцінила мою роботу", - іронізує автор хітів.

В одному з інтерв'ю ще в 2018 році на свою мізерну пенсію і злидні скаржився відомий артист Іво Бобул, який присвятив сцені більше 40 років життя. Тоді він розповів, що на ці гроші може лише оплатити квартиру і трохи заправити машину.

Ще один популярний артист Павло Зібров в 2018 році зізнався, що отримує пенсію в розмірі 4 тисяч гривень.

А ось Народна артистка України Ніна Матвієнко може похвалитися більш високою пенсією - її сума становить близько 15 тисяч гривень.

Нагадавмо, У Пенсійному фонді зізналися в нестачі грошей: з'ясувалося, що буде з виплатами.

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