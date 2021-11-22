"Пішов від нас ти занадто рано"

Російський актор Михайло Зубов, який знявся в серіалах "Вороніни" і "Шукачка", помер у лікарні, куди потрапив ще в кінці жовтня.

Про це стало відомо через десять днів після смерті актора, що настала 11 листопада. Йому було всього 42 роки. Причину трагедії розкрила дружина Зубова Наталія Гердт. За її словами, актор помер від наслідків коронавірусу і пневмонії. Самопочуття Зубова стрімко погіршувалося, тому він майже відразу опинився в реанімації. Він пробув у лікарні 13 днів.

Першою про подію розповіла знайома Михайла Олена Володіна. "Пішов з життя наш друг, прекрасна людина, талановитий артист Міша Зубов, так і не дочекався нашого фільму. Не знаю, як тепер з цим жити. Міша, пробач!", - поділилася вона.

Відзначимо, Зубов тільки недавно почав кар'єру актора. Артист закінчив Кубанський інститут міжнародного підприємництва та менеджменту. На екрані вперше з'явився тільки в 2018-му році.

Найбільше його прославили ролі в серіалах «Вороніни» і «Шукачка». Зубов планував і далі зніматися в кіно, останнім проектом, над яким він працював, став фільм "Маріонетка Жорик", який ще не вийшов на екрани.

У своєму крайньому пості в Instagram, зробленому в середині жовтня, Зубов ділився робочими моментами: "Трохи з життя. Кілька днів у Ростові-на-Дону. Класний проект, цікава роль, чудовий режисер і відмінна група) Проект "РАГС" Росія 1. На фото з режисером Всеволодом Аравіним, актрисою Голотвіною Анастасією і актором Володимиром Ляховим. За все це спасибі 🙂"

Дізнавшись про смерть актора, користувачі прощаються з ним у коментарях:

"Мишко, як же так ?! 😭"

"Земля нехай пухом ... Трагедія"

"Мишко, Мишко, де твоя посмішка... Запалу у тебе не мало, та й вогню не позичати. Мрія твоя реальною стала і все. Ми вірили в тебе. Ти лицедій, ну що тут скажеш... Та просто нічого сказати... Пішов від нас ти занадто рано. Батько, коханий чоловік, синуля, найкращий зять... До зустрічі Друг"

"🙏прекрасний був актор, дуже шкода😫"

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