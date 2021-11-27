Модель Кендалл Дженнер ретельно приховує своє особисте життя, вона не викладає фото хлопця, але ділиться знімками зі свомі близькими подругами, одна з них - Белла Хадід.

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід - модель і близька подруга Кендалл Дженнер.

Вони познайомилися в соціальній мережі Twitter, коли їм було всього по 14 років. Їх не раз бачили разом на тусовках, баскетбольних матчах і на модних показах. А цього року вони відпочивали разом у Монако.

На одній з фанатських сторінок Белли з'явилися нові фото нерозлучних подружок. Фото дівчат зробили біля одного з нічних клубів Лос-Анджелеса.

Белла Хадід обожнює фото з тренувань в облягаючих речах, а також при нагоді вибирає відверті сукні. Але цього разу вона підібрала щось особливе - вона одягла коротку сукню, зшиту на зразок римської туніки з золотистими пряжками. До сукні вона підібрала вишукані босоніжки на високих шпильках і золоті сережки.

Виглядає провокаційно і дуже стильно, немов ангели вийшли на полювання!

Її подружка Кендалл Дженнер вибрала схожий наряд, але її сукню прикрасили сріблястим малюнком. Белла також подарувала своїй подружці букетик квітів.

Нагадаємо, що спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні

А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри