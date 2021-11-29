Переможниця третього сезону проекту "Х-фактор" Аїда Ніколайчук написала про велику втрату на своїй сторінці в Instagram, і показала фото відомого співака і композитора Олександра Градського.

Про це пише Politeka.net.

"Прощай, прощай, навік прощай. До берегів своїх мрій відчаль і прости. Все, що було, забудь і - в дорогу. Але любов забути не обіцяй, не обіцяй. Прощай...", - написала Аїда Ніколайчук і показала чорно-біле фото Олександра Градського.

Олександр Градський помер у Москві у віці 72 років у неділю, 28 листопада. Напередодні він відчув себе погано і був доставлений в лікарню з підозрою на інсульт. Повідомлялося, що до погіршення здоров'я артиста призвела перенесена ним у вересні коронавірусна хвороба.

Нагадаємо, Аїда Ніколайчук стала переможницею третього сезону проекту "Х-фактор" в 2012 році, кілька років тому пішла у творчу відпустку. А в 2019 році повернулася на сцену.

Зараз в житті співачки настав новий етап — Аїда Ніколайчук під творчим ім'ям AIDA випустила сингл з романтичною назвою Je T'aime J'adore. За словами артистки, це новий початок, перехід від звичної всім дівчини з "Х-фактора" до яскравої і стильної AIDA.

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