Відома співачка Ольга Полякова стала новою суддею на вокальному шоу "Голос країни" і пояснила, чому вона там повинна бути.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ольга Полякова стала новою наставницею на проєкті "Голос країни" разом з Потапом, Надею Дорофєєвою та Святославом Вакарчуком. На кадрах співачка пояснює, чому вона повинна бути в "Голосі країни".

"Я давно хотіла. По-перше, тому що я думаю, що тренер, який має професійну музичну вищу освіту повинен сидіти в кріслі тренера "Голос країни", — пояснила Ольга Полякова.

Нагадавши, Ольга Полякова має вищу освіту Київського національного університету культури по класу естрадного вокалу.

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