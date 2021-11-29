"Хоч в цьому сезоні все справедливо"

Українська прима-балерина Катерина Кухар емоційно висловилася про перемогу актора Артура Логая і його партнерки Анни Кареліної у фіналі «Танців з зірками».

Як пише Politeka.net, танцівниця присвятила парі новий пост на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, у неділю судді та глядачі обрали пару, якій дістався кубок переможців у танцювальному проекті. Логай і Кареліна билися проти відразу двох інших пар: Ольги Харлан і Дмитра Дікусара, а також Костянтина Войтенко і Роксоляни Маланчук.

У новому пості Кухар висловила свої враження від фіналу.

"У суперфіналі цього сезону "Танців з зірками" голоси суддів і глядачів збіглися! Артур Логай, Анна Кареліна, Ви-сама самовіддана, відчайдушна пара, завжди готова на ризики! Я знаю, як неймовірно багато ви працювали і не шкодуючи себе відточували майстерність! Вітаю із заслуженою і гідною перемогою!", - написала балерина.

Вона поділилася кількома знімками, на яких пара переможців і судді позували з кубком.

Підписники Кухар тут же почали коментувати її пост.

"Аня скрізь, нууууу дуууууже серйозна порадуйся вже перемозі! ви супер хлопці", "з перемогою абсолютно заслуженою! Великі молодці", "класно, хоч в цьому сезоні все справедливо", "Аня гідна перемоги, Логай – ні", - пишуть люди.

Нагадаємо, суддів "Танців з зірками" звинуватили в упередженості і договорняках, хто переміг у п'ятому сезоні.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар засвітилася з трьома красенями, зворушивши словами.

Також Politeka писала, що Логай перед фіналом шоу заткнув за пояс Дмитра Дікусара.