Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан вразила образом в ботфортах і боді, поділившись знімками в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан є популярною українською блогеринею після перемоги на шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Пара і після проекту залишилася разом, але весілля ще не було. Анна часто показує фотографії з коханим в Instagram, як і свої ефектні образи. Так сталося і цього разу, адже Богдан вирішила продемонструвати неймовірне почуття стилю.

На фото Анна була в боді і на ботфортах. Блогер показала кілька фото, дивуючи "нескінченними" ніжками.

"А який у вас улюблений колір?",- написала Анна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Які ноги", "Вай, як красиво, ось це ноги", " Анюта!!!! Ти просто сама досконалість!!!", "Дуже красива"," не можна мати такі ноги, це небезпечно"," став розуміти вираз ноги від вух)","Ракета Богдан".

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