При цьому, оскільки оператор Халіна Хатчінс була смертельно поранена на знімальному майданчику, офіс шерифа округу Санта-Фе систематично публікував докази і дані, зібрані в ході розслідування.
Більш детальна інформація була розкрита в результаті допитів членів знімальної групи. Але громадськість ще нічого не чула від людини, яка насправді тримала зброю. Ситуація змінилася в четвер ввечері, коли ABC випустила спеціальний випуск шоу з Алеком Болдуіном у головній ролі, повідомляє сайт zycie.news.
Розмовляючи з Джорджем Стефанопулосом з ABC News, Болдуін був дуже схвильований. Йому доводилося часто робити паузи, щоб прийти в себе. Він утримався від розкриття деяких деталей через триваюче розслідування, але визнав, що прийшов «сказати, що зробить все, щоб виправити те, що сталося».
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Алек Болдуін також повідомив, що він «не натискав на курок» пістолета під час трагедії 21 жовтня в Нью-Мексико. "Хтось зарядив справжню кулю в рушницю. Я знаю, що це не я", - сказав він.