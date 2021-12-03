Алек Болдуін розповів, що сталося в той трагічний день

При цьому, оскільки оператор Халіна Хатчінс була смертельно поранена на знімальному майданчику, офіс шерифа округу Санта-Фе систематично публікував докази і дані, зібрані в ході розслідування.

Більш детальна інформація була розкрита в результаті допитів членів знімальної групи. Але громадськість ще нічого не чула від людини, яка насправді тримала зброю. Ситуація змінилася в четвер ввечері, коли ABC випустила спеціальний випуск шоу з Алеком Болдуіном у головній ролі, повідомляє сайт zycie.news.

Розмовляючи з Джорджем Стефанопулосом з ABC News, Болдуін був дуже схвильований. Йому доводилося часто робити паузи, щоб прийти в себе. Він утримався від розкриття деяких деталей через триваюче розслідування, але визнав, що прийшов «сказати, що зробить все, щоб виправити те, що сталося».

Алек Болдуін також повідомив, що він «не натискав на курок» пістолета під час трагедії 21 жовтня в Нью-Мексико. "Хтось зарядив справжню кулю в рушницю. Я знаю, що це не я", - сказав він.