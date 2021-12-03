Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик, яка веде ранкове шоу на телеканалі "Україна", звернулася до шанувальників в Міжнародний день за скасування рабства. Також телезірка розповіла про новий україно-хорватський серіал "Зломовчання" про торгівлю людьми, в якому зіграла українська актриса Ксенія Мішина.

Відповідну публікацію Лілія Ребрик оприлюднила у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram, передає UaFinance.net.

"Сьогодні 2 грудня Міжнародний день за скасування рабства. За підрахунками ООН за роки незалежності в Україні від торгівлі людьми постраждало більше 260 тис людей! Вдумайтеся, чверть мільйона українців стали рабами. Ви уявляєте, ми продовжуємо говорити про це в 21 сторіччі! Продовжуємо говорити про ті, що хтось свідомо, цинічно і зухвало може забрати в люди найвищу цінність-Свободу. Я вірю в те, що Мистецтво може привернути увагу до будь-якої проблеми. Свого часу, я була вражена стрічкою Викрадені та продані (Trafficked) та грою Ешлі Джадд", - написала Лілія Ребрик.

За її словами, вже зовсім скоро вийде перший український серіал про торгівлю людьми. Українська телеведуча також підкреслила, що у фільмі зіграла актриса Ксенія Мішина.

"Не мовчіть, якщо на вашу свободу та гідність намагаються зазіхати! Звертайтесь за допомогою, якщо відчуєте небезпеку на гарячу лінію 527 - Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів або 0 800 500 335 – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації І пам " ятайте - нікому за жодних обставин не віддавайте свій паспорт. Ваші документи, це ваша Свобода і належать вони тільки вам!",- додала відома ведуча Лілія Ребрик.