Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка встигає не тільки зніматися в різних шоу, а й активно зробить за собою, нерідко розповідає шанувальникам, як підтримує форму.

Як їй це вдається? Крім іншого, Леся Нікітюк періодично займається спортом і відвідує косметолога і робить різні процедури, пише hyser. Так, зірка показала, як під чуйним керівництвом фахівця її "п'ята точка" придбала ще більшу пружність:

Як стало відомо пізніше, шоувумен готувалася до відпочинку на Кабо-Верде і до прогулянок в купальнику по сонячному узбережжю. Наприклад, вона похвалилася формами в світлому купальнику і пожартувала на тему того, що вміє ходити по воді:

Також знаменитість влаштувала фотосесію в костюмі бежевого кольору і за допомогою смайлів і графічних символів пояснила, які емоції її переповнюють:

При цьому, за словами Лесі Нікітюк, все-таки головний секрет її схуднення полягає в тому, що вона багато працює. "Я нічого не роблю щоб худнути! Просто у мене так багато роботи і такий графік, що я їм все ... ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліб, булки, печиво, торти!".

Крім того, в її раціоні немає молочних продуктів: "Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте??? Мене вже не прищ😆тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко😉 в раціоні залишилася птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз на тиждень❤️".