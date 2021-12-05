Українські співачки Софія Ротару і MARUV (Анна Корсун) виступили на фестивалі Пісня року в Москві, в мережі з'явилися кадри, які викликали бурхливу реакцію.

Фотографіями, на яких були відображені і українські артистки, поділився російський співак Філіп Кіркоров на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фото Кіркоров показав обійми з Софією Ротару і MARUV.

"Спасибі, "Пісня року 2021" @pesnyagoda_official ось таки і йдемо по життю разом, міцно обійнявшись і взявшись за руки один з одним вже 50 років!» - написав російський співак.

Також на фото з Філіпом Кіркоровим зображені Ані Лорак, Крістіна Орбакайте, Лера Кудрявцева, та інші.

"Софія Михайлівна це легенда 😍 😍 😍 обожнюю її", "Софія відмінно виглядає", "Філя пустун, всіх облапав", "які красиві❤ Кароліночка як лялечка", - пишуть в коментарях.

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