Відома співачка та екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська після розборок з Вікторією Смеюхою, показала непристойний жест в ефірі.

Співачка Слава Камінська відома своєю участю в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Нещодавно стало відомо, що між нею і Вікторією Смеюхою стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що Слава Камінська знущалася над нею і навіть в поривах гніву могла її вдарити, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу на сторінці у Вікторії Смеюхи з'явилося нове відео. Вона показала момент з ефіру програми "Час Слави", де Слава Камінська представляє авторський хіт-парад. У ньому Вікторія Смеюха посіла п'яте місце, і разом з цим співачка прокоментувала їх скандал.

"Знаєте, колишніх не буває. Принаймні у мене. Навіть маленькі скандали перетворюються на дружбу. П'яте місце, Вікторія", - сказала Слава Камінська і показала непристойний жест.

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