Популярна українська актриса Ксенія Мішина похвалилася фігурою, відпочиваючи в Абу-Дабі - зірку засипали компліментами за сміливий знімок.

Зірка не так часто позує на камеру, оголюючи якісь свої частини тіла, тому подібні кадри завжди викликають інтерес у публіки. Ксенія просто вразила фанатів, опублікувавши ряд фото, на яких засвітила свою розкішну фігуру, пише Hyser.

Так, перед камерою 32-річна актриса постала в прозорій сукні-сітці від українського бренду GASANOVA, під яку вона одягла чорну білизну. Для більшої ефектності вона розпустила своє розкішне волосся і зробила ніжний макіяж, а також відмовилася від взуття.

На деяких кадрах Мішина позує спиною, демонструючи пружні сідниці і довгі ноги. Тоді актриса відпочивала в Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Дабі і на фото продемонструвала вечірній образ, в якому прогулювалася по готелю.

Користувачі залишилися зачаровані образом Ксенії Мішиної і відзначили, яка тільки вона чудова в цьому вбранні. Також вони додали, що Олександр Еллерт, напевно, шкодує, що втратив таку дівчину.

До слова, шанувальники були вкрай шоковані, коли дізналися про розрив відносин актриси і шоумена. При цьому артисти чомусь приховують справжню причину розставання. Актриса лише одного разу натякала, що терпіти не може токсичність і абьюз у відносинах.