Співачка NK (Настя Каменських), яку запросили в якості детектива на шоу "Маска", відповіла в Instagram, чи є у неї улюбленець на проекті.
Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною співачкою, яка прославилася завдяки дуету "Потап і Настя", а тепер зайнята сольною кар'єрою і взяла творчий псевдонім NK. Зірку запрошують у безліч шоу і "Маска" не стала винятком. Співачку покликали в проект в якості однієї із зіркових детективів проекту, як і Олега Винника, Дзідзьо, Олю Полякову та Андрія Данилка. Настя вирішила в сторіс Instagram розповісти, чи є у неї улюбленець на проекті "Маска".
"Якби у мене запитали, Хто мій Абсолютний фаворит - я б не змогла дати відповідь. Як тут вибирати, коли всі "Маски" такі талановиті і запальні. А хто ваш улюбленець?",- написала Настя.
Настя також показала дві маски.
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"А тут? Складніше вибір, я знаю", - показала ще маска Каменських.
"А хто фаворит у цій трійці? (правильної відповіді немає", - написала Настя і показала останню трійку.
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