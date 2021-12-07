Співачка NK (Настя Каменських), яку запросили в якості детектива на шоу "Маска", відповіла в Instagram, чи є у неї улюбленець на проекті.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною співачкою, яка прославилася завдяки дуету "Потап і Настя", а тепер зайнята сольною кар'єрою і взяла творчий псевдонім NK. Зірку запрошують у безліч шоу і "Маска" не стала винятком. Співачку покликали в проект в якості однієї із зіркових детективів проекту, як і Олега Винника, Дзідзьо, Олю Полякову та Андрія Данилка. Настя вирішила в сторіс Instagram розповісти, чи є у неї улюбленець на проекті "Маска".

"Якби у мене запитали, Хто мій Абсолютний фаворит - я б не змогла дати відповідь. Як тут вибирати, коли всі "Маски" такі талановиті і запальні. А хто ваш улюбленець?",- написала Настя.

Настя також показала дві маски.

"А тут? Складніше вибір, я знаю", - показала ще маска Каменських.

"А хто фаворит у цій трійці? (правильної відповіді немає", - написала Настя і показала останню трійку.

Нагадаємо, Каменських розкритикували через домашнє відео під нову пісню Потап

А ще Politeka повідомляла, що в шоу "Маска" розсекретили Порося, під костюмом ховався не Поплавський

Також Politeka писала, що Каменських у різнобарвному вбранні спантеличила зовнішністю на шоу "Маска"



