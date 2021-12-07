Екс-"ВІА Гра" Міша Романова розкрила подробиці про вибір головної героїні другого сезону "Холостячки", якою у підсумку стала її колега по сцені Злата Огневич.

Як пише Hyser, до виходу "Холостячки" Злату Огневич знали, як співачку. Але після участі в реаліті-шоу, Огневич стала ще й теледивою, з куди більш високим рівнем популярності, ніж була до цього. Власне, з цієї причини багато і йдуть в проект - щоб підняти власні рейтинги і, як модно нині говорити, хайпонуть.

І по суті Огневич не прогадала. Однак все могло бути б інакше, адже на роль головної герої проекту претендувала не тільки вона одна. Детальніше про це інформує видання КП в Україні, посилаючись на Telegram-канал культурна Пральня.

За повідомленням видання, однією з претенденток на участь в "Холостячці" була екс-солістка популярної групи "ВІА Гра" Міша Романова.

Співачка розповіла, що брала участь у зйомках в пілотному випуску «Холостячки», але не пройшла відбір. Хто знає, яке вийшло б шоу, якби замість пекучої шатенки Злати Огневич була пристрасна блондинка Міша Романова?

Варто відзначити, що справжнє ім'я Міші Романової – Наталія Могилинець. Їй 31 рік, народилася в Херсоні. У 2018 році народила сина, якого назвала Мартін. Про батька дитини нічого не повідомляється, проте хрещеним батьком хлопчика став український музичний виконавець Макс Барських.