Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", яка серйозно поскандалила з Вікою Смеюхою, вирішила похвалитися теплими стосунками з колишнім чоловіком.

Слава намагається всіляко підтримувати свою популярність і заради цього скандалить з колишньою колегою Вікою Смеюхой, різко висловлюється в Instagram або ж показує спільні фото з колишнім чоловіком.

Новий кадр з Едгаром, з яким вона зустрілася вдома на святі, чимало здивував фанатів.

"Я жінка самотня 😉з ким хочу, з тим і обіймаюся 🤪 » - пише Камінська під сімейним фото.

Очевидно кадр, зроблений на святі дочки Слави і Едгара, викликав досить бурхливу реакцію:

"Обіймайтеся частіше! 😜 ♥ ; Любові до ста років❤; Так ви ж рідні люди; це високі стосунки ! Мало у кого після розставання так виходить; от якби зійшлися, класно було б і вам і діткам))); красиві ❤️; красиві😍❤️; Ви Такі красиві 😍; щиро рада за ВАС! ❤️ Щастя вам!; Молодці😍 🔥 краще звичайно ж жити разом🙏; красива пара❤️; з колишнім не рахується🤓; закохані, очі все видають. Точно разом, але не афішуєте 🙃" »

Нагадавши, Слава Камінська є українською співачкою, що вже не раз оскандалилася в мережі. Зірка була в групі "НеАнгели" 15 років разом з Вікторією Смеюхой. Нещодавно колишні напарниці посварилися.

Спочатку Слава пожартувала над Вікою, опублікувавши відео з назвою"скрізь є свої НеАнгели". Після цього Віка розрізала торт з обличчям слави, після чого Камінська розкритикувала вчинок Смеюхи. І в підсумку Віка вирішила почати давати інтерв'ю, розповідаючи про булінг і абьюзе в групі.

Нагадавши, Камінська з " НеАнгелів "зачарувала виглядом в ефектному міні і панчохах:"Боже, яка Діва".

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