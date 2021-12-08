Популярна співачка Ані Лорак, яка у всю виступає на російських новорічних вогниках, спантеличила незграбним виглядом з опухлим обличчям перед виступом.
Коли виконавиця починала підкорювати шоу-бізнес, то, на думку фанатів, виглядала набагато ніжніше і миліше, ніж зараз, пише hyser. Бажання відповідати стандартам краси і можлива "дружба" з пластичними хірургами змінила Ані Лорак.
У коментарях до публікації фоловери порівняли Ані Лорак з колегою по сцені-Любов'ю Успенською і відзначили, що якщо вона буде продовжувати в тому ж дусі, то стане невпізнанною:
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Знайшлися і ті, хто заступився за артистку і заявили, що потрібно звертати увагу на її творчість, а не на те, як вона виглядає або як змінився її рот:
До слова, Ані Лорак нерідко постить кадри, записані в спортзалі і часто говорить про те, що фізичні навантаження займають важливе місце в її житті. Для того, щоб виходити на сцену в ультракоротких нарядах зірка старанно виконує складні вправи, але фанати переконані, що про пластичні операції їй все ж краще забути.