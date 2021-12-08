Після передбачуваного роману з Альбертом з Монако, на цей раз Шерон Стоун знову вийшла на контакт з Бредом Піттом, з яким познайомилася багато років тому.
У них зав'язалися стосунки, які вони розірвали давним-давно. Але, які актори хочуть знову відновити, пише сайт zycie.news.
Між 63-річною Шерон Стоун і 57-річним Бредом Піттом емоції могли прокидатися в прискореному темпі. Оскільки, згідно з повідомленнями ЗМІ, Бред " завжди займав особливе місце в серці для Шерон з тих пір, як вони почали цю божевільну гонку разом».
Пара знає один одного близько тридцяти років, і тепер їх відносини відродилися в нових, освіжених умовах. Кілька днів тому вони зустрілися і разом пообідали в Лос-Анджелесі, щоб надолужити згаяне.
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Бред Пітт і Шерон Стоун намагаються зберегти свою дружбу, але кажуть, що через шлюб актора з Анджеліною Джолі дружбу Бреда з Шерон довелося відкласти.
Виявляється, Анджеліна Джолі завжди ревнувала Шерон Стоун і бачила в ній загрозу своїм відносинам з Бредом.
За словами анонімного джерела, Бред Пітт і Шерон Стоун відновили відносини, тому колишня дружина актора змушена змиритися з цим. Вони регулярно зустрічалися з друзями, у тому числі з Майклом Бальзарі, також відомим як» Флі", Бредлі Купером і Леонардо Ді Капріо.
Будемо сподіватися, що Анджеліна не буде стояти на шляху свого колишнього чоловіка, і що давня дружба Бреда з Шерон може перетворитися на те, чого ніколи не було раніше.