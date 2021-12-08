Після передбачуваного роману з Альбертом з Монако, на цей раз Шерон Стоун знову вийшла на контакт з Бредом Піттом, з яким познайомилася багато років тому.

У них зав'язалися стосунки, які вони розірвали давним-давно. Але, які актори хочуть знову відновити, пише сайт zycie.news.

Між 63-річною Шерон Стоун і 57-річним Бредом Піттом емоції могли прокидатися в прискореному темпі. Оскільки, згідно з повідомленнями ЗМІ, Бред " завжди займав особливе місце в серці для Шерон з тих пір, як вони почали цю божевільну гонку разом».

Пара знає один одного близько тридцяти років, і тепер їх відносини відродилися в нових, освіжених умовах. Кілька днів тому вони зустрілися і разом пообідали в Лос-Анджелесі, щоб надолужити згаяне.

Бред Пітт і Шерон Стоун намагаються зберегти свою дружбу, але кажуть, що через шлюб актора з Анджеліною Джолі дружбу Бреда з Шерон довелося відкласти.

Виявляється, Анджеліна Джолі завжди ревнувала Шерон Стоун і бачила в ній загрозу своїм відносинам з Бредом.

За словами анонімного джерела, Бред Пітт і Шерон Стоун відновили відносини, тому колишня дружина актора змушена змиритися з цим. Вони регулярно зустрічалися з друзями, у тому числі з Майклом Бальзарі, також відомим як» Флі", Бредлі Купером і Леонардо Ді Капріо.

Будемо сподіватися, що Анджеліна не буде стояти на шляху свого колишнього чоловіка, і що давня дружба Бреда з Шерон може перетворитися на те, чого ніколи не було раніше.



