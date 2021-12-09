Популярна співачка і нова суддя проєкту "Голос країни" Надя Дорофєєва несподівано зважилася на нове татуювання і показала, де хоче її зробити.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA. Також, нещодавно стало відомо, що співачка стала новою суддею шоу "Голос країни".

Так, цього разу співачка дала інтерв'ю в програмі"Зірковий шлях". На кадрах Надя Дорофєєва відверто розповіла про те, де хоче зробити нове татуювання і з яким змістом. Як відомо, нещодавно співачка почала сольну кар'єру з великим успіхом. І на честь цього вона зважилася на нове татуювання на тілі, а саме на нозі.

"Я хочу нове татуювання на нозі. Хочу щось таке типу "більше" - "more" або ще. Я не знаю, як-то я думаю про цю татуювання. Ось тут хочу", - зізналася Надя Дорофєєва.

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