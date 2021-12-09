Дочка-підліток Олі Полякової, Маша, наступає зірковій мамі на п'яти. Юна красуня вже і групу свю створила"шви".

Стиль у групи вельми специфічний, не розрахований на масового слухача, але захоплює те, що сама Оля Полякова нічого не чула про групу, поки дочка не покликала маму на дебютний концерт, пише Hyser. І з тих пір стало зрозуміло, що дівчина хоче себе позиціонувати окремо від матері, як окрема творча одиниця.

Але зрідка навіть у такої сильної молодої співачки виникають протиріччя з власним его. Так нещодавно, Марія Полякова опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instargam, вкотре підкресливши неймовірну схожість із зірковою матір'ю. Лише тільки колір волосся дає зрозуміти, хто є хто-руда Марія і блондинка Оля; залишилося молодшій Алісі підрости і пофарбувати волосся в темний світ, щоб жінки з сім'ї Полякових створили свою «ВІА Гру».

Шанувальники оцінили за 10 бальною шкалою схожість Марії та Олі Полякової.