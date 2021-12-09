Блогерка Даша Квіткова, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, показала, що сталося з її спиною, поділившись в сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є популярною вітчизняною блогеркою. Зірка стала відома, прийшовши на шоу "Холостячка", на якому перемогла і завоювала серце Микити Добриніна. Зараз пара разом і вже зіграли весілля. Даша після цього народила сина, якому зараз кілька місяців. Не забуває Квіткова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Зірка зробила селфі біля дзеркала, показавши спину. Як виявилося, у неї були плями на шкірі.

"Спинка в банках, а на тілі коригуюча білизна", - написала Даша.

На наступному сторіс Квіткова здалася разом з сином. Зірка тримала його на руках. Малюкові наділи Червону шапочку Діда Мороза.

"Доброго ранку", - написала Даша під новим сторіс в Instagram.

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