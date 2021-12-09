Блогерка Даша Квіткова, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, показала, що сталося з її спиною, поділившись в сторіс Instagram.
Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є популярною вітчизняною блогеркою. Зірка стала відома, прийшовши на шоу "Холостячка", на якому перемогла і завоювала серце Микити Добриніна. Зараз пара разом і вже зіграли весілля. Даша після цього народила сина, якому зараз кілька місяців. Не забуває Квіткова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Зірка зробила селфі біля дзеркала, показавши спину. Як виявилося, у неї були плями на шкірі.
"Спинка в банках, а на тілі коригуюча білизна", - написала Даша.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Переможниця "Х-Фактор" здивувала змінами у зовнішності, якою стала Аїда Ніколайчук: "Рік змін"
"Ну давайте вже весілля": Мартиновська потрясла своїми одкровеннями про стосунки з Ярославським
Притула, Кот і Мішина різко обірвали виступ учасника "Україна має талант": "Ми не готові слухати..."
Учасниця шоу "Маска" знепритомніла перед виходом на сцену: "Всі сміялися, окрім..."
На наступному сторіс Квіткова здалася разом з сином. Зірка тримала його на руках. Малюкові наділи Червону шапочку Діда Мороза.
"Доброго ранку", - написала Даша під новим сторіс в Instagram.
Нагадаємо, Даша Квіткова і Ульянова з "Холостяка" висловилися про вибір Злати Огневич
Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна У вузенькому костюмі показала, наскільки встигла схуднути
А ще Politeka писала, що дружина" Холостяка " Добриніна постала в сміливому вбранні, наплювавши на зайву вагу