Український боксер Василь Ломаченко розповів, що дуже зрадів, коли його друг Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські титули в суперважкій вазі.

Про це розповів Ломаченко в інтерв'ю BBC. Український боксер щиро радіє за свого співвітчизника, адже їх пов'язує давня дружба.

«Я був дуже щасливий, коли він став чемпіоном. Усик досяг мети, до якої прагнув. Ми з ним дуже близькі друзі. Він хрещений батько мого, а я хрещений батько його сина», - сказав Ломаченко, який напередодні прибув до Нью-Йорка на бій проти Коммі.

Варто відзначити, що батько Василя тренував Усика ще в любителях і його підтримка, настанови дуже сильно допомагали Олександру. З переходом в профі у Саші з'явився новий тренер, але Анатолій Миколайович в будь-яку хвилину готовий допомогти порадою. Тому не дивно, що Ломаченко і Усик подружилися ще в 2008 році.

З роками дружба боксерів стала ще міцнішою: вони приїжджають один до одного на бої, гостюють вдома, а коли не виходить зустрітися, спілкуються по телефону. Крім того, вони кличуть один одного «брат».

Нагадаємо про гучну поразку Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину.



Як повідомляла Politeka, Василь Ломаченко, який не раз стикався з критикою і зловтіхою людей, заявив, що його мотивує.

Також Politeka писала, що Теофімо Лопес в черговий раз невтішно висловився про українського боксера Василя Ломаченко.