Зірку студії" Квартал 95 " Олену Кравець випадково переплутали з російською співачкою і дружиною Леоніда Агутіна Анжелікою Варум. Вся справа в модній стрижці" пікс", яку носять обидві артистки.

Про це повідомляє Hyser.

Відомий український виконавець Потап не так давно випустив Новорічний трек під назвою "Завтра". Під веселу музику він запустив челендж, в якому танцює нехитрі рухи з представниками сучасного шоу-бізнесу.

У новому короткому відеоролику Олексій Потапенко станцював з суперблондинкою української естради Олею Поляковою і учасницею "Квартал 95" Оленою Кравець.

Однак багато передплатників не впізнали Кравець. Вся справа в тому, що вона підстриглася і від її каре не залишилося і сліду. Тепер її стрижка схожа на стрижку Анжеліки Варум, з якою і сплутали гумористку.

"Ооооооооого Кравець дуже схожа зараз на Варум😂 😮 👏", " Ой!!! А я вже подумала, що з Вами в компанії Анжеліка Варум😂😂😂🔥🔥🔥👏👏👏😍😍", "Я подумала, що це Варум, а не Кравець", "95 квартал виглядає на 65)))🔥", "я спершу вирішила, що це Анжеліка Варум😜", "від це з головою 😂 😂 😂 ну блін", - пишуть передплатники.

Відзначимо, що 52-річна Анжеліка Варум завжди вражала різноманітністю зачісок і кольорів волосся, проте останнім часом вона зупинилася на стрижці, а натуральні відтінки блонда – стали візитною карткою співачки. Хоча на зорі своєї кар'єри вона була шатенкою з коротким каре на ніжці. Пізніше її витончений овал обличчя прикрашала градуйована стрижка.

Коли співачка вийшла заміж за Леоніда Агутіна, вона не тільки випустила новий альбом, але і стала блондинкою. Успіх і звання "найкращої стрижки Анжеліки Варум" заслужила зачіска "Пікс", яку вона вибрала після зміни декількох іміджів.