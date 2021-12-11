Надія Мейхер одна з найбільш пам'ятних співачок в українському шоу-бізнесі. І справа навіть не в чудовому таланті зірки, справа в приголомшливих зовнішніх даних і в пишних формах

Одна і найкрасивіших екс-учасниць музичного тріо "ВІА Гра" Надія Мейхер, якій подобається привертати увагу модними образами, заінтригувала зміною стилю.

Одна з останніх фотосесій співачки змусила всіх своїх шанувальників почервоніти від непристойно відвертих знімків, які зірка опублікувала на своїй особистій сторінці в соціальній мережі Instagram, писати hyser.

Для ефектних фото Надія Мейхер одягла шикарний діловий двоколірний костюм-спідницю-олівець з розрізом до стегна, і оверсайд піджак. А ось під жакетом всіх чекав «сюрприз» - бюстгальтер з портупеєю. Враження від таких знімків просто непередаване.

Шанувальники Надії Мейхер залишилися задоволені шикарними кадрами, і всипали співачку компліментами в коментарях до публікації.