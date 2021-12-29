Рік тому один із зарубіжних таблоїдів повідомив, що у принців з'явилися нові підозри щодо смерті матері.

Це похмура правда чи Теорія змови?

Принц Чарльз блокує нове розслідування смерті принцеси Діани? Рік тому The Globe опублікував інформацію про те, що принц Гаррі і принц Вільям таємно організували вторинну ексгумацію тіла своєї матері.

Згідно зі звітом, у Гаррі і Вільяма виникла підозра, що смерть їхньої матері «могла бути вбивством, вчиненим тими ж людьми, які змусили Меган Маркл тікати з Великобританії», пише видання Zycie.news

У той же час є припущення, що принц Чарльз не хоче, щоб його сини занадто глибоко копалися в смерті своєї матері. За словами інформатора, Чарльз погрожує своїм синам припиненням виплат сумою 360 тисяч доларів щорічно, "якщо вони не припинять нове розслідування".

Іноземні ЗМІ припускають, що ходили чутки про те, що»стара палацова гвардія хотіла, щоб Діана була ліквідована, тому що вона була більш популярна, ніж будь-який інший член Королівської сім'ї".

Принц Вільям і принц Гаррі планують продовжити розслідування?

За даними зарубіжних ЗМІ, за офіційною інформацією, тіло принцеси Діани ніколи не ексгумувалося, а останнє місце спочинку матері Вільяма і Гаррі ніколи не розкопувалося.

Згідно з джерелом, закон Великобританії забороняє приватні ексгумації, оскільки вони не засновані на рішеннях правоохоронних органів. Однак отримати такий дозвіл можливо