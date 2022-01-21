Адель поділилася з шанувальниками зворушливим записом. Шанувальники побачили залиту сльозами співачку, яка ледве говорила. Що сталося?

Адель повернулася з великим розмахом

Адель змусила шанувальників трохи почекати себе, але коли повернулася, зробила це з розмахом. Наприкінці минулого року вийшов її останній альбом «30». Хіт "Easy on me" відразу підкорив чарти, пише zycie.news.

21 січня Адель відкрила свої виступи в Лас-Вегасі в рамках "вихідних з Адель". Її виступи мали відбутися протягом наступних 12 тижнів у готелі "Цезар Палас". Кожен виступ приносив їй півмільйона фунтів стерлінгів.

Засмучені плани

На жаль, епідемія істотно зірвала плани артистки. Зневірена Адель зі сльозами на очах зізналася, що, хоча вона і її команда намагалися зробити все, щоб встигнути підготуватися до шоу, на жаль, на шляху стала епідемія коронавірусу.

"Половина моєї команди хворіє на COVID-19, що робить всі плани неможливими", - сказала Адель. Вона також зізналася, що не спала 30 годин, намагаючись зробити все можливе, щоб виступи стали реальністю. На жаль, це не спрацювало.

Адель не приховувала свого розчарування тим, що стільки людей приїхало у Вегас тільки заради її виступу, а вона не може вийти на сцену. Всі концерти, заплановані в рамках "вікендів з Адель" будуть змінені.

"Ми так старалися, але ми просто не готові. Мені дуже шкода", - сказала співачка. До свого посту вона додала смайлик з розбитим серцем, який виражає стан, в якому зараз знаходиться артистка.

Важливо відзначити, що концерти в Лас-Вегасі повинні були стати єдиними, що просувають новий альбом співачки. Концерти в одному і тому ж місці замість гастролей по світу повинні були знизити ризик зараження артистки і її групи коронавірусом.