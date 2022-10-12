Про це, як пише Politeka.net, розповіла сама Дар’я. За її словами, тепер вона називає себе благодійною співачкою по неділях. Актриса дає благодійні виступи вже майже півроку кожної неділі.

За її словами у Німеччині організувалась невеличка компанія людей, теж українців, які кожного тижню в недлю о 19.00 роблять благодійни концерти на підтримку України.

«Ми навіть жартуємо, що ми як в церкві. Ми передаємо коробку і просто люди донатять. Коли влітку було тепліше, ми виходили просто на вулицю, ставили коробку і співали, збирали гроші на ЗСУ», - розповіла Петрожицька "ЖВЛ".

За її словами, і Німеччині вона живе з коханим. Про нього відомо, що його звати Олексій, він теж українець, родом з Харкова, але вже 9 років живе у Німеччині.

Також Петрожицька розповіла, що з колегами по серіалу «Папік» вона не спілкується, але слідкує за ними в Інстраграм.

Крім того, актриса дуже сумує за рідним містом, Києвом.

«Думками я завжди і все одно вдома, в Києві. Я не інтегруюсь, якщо чесно. Я, по суті, спілкуюсь тільки з українцями», - зізналася Дар’я.

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