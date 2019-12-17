Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла участие в фотосессии

Девушка появилась перед фотографами в роскошном топе, который был надет на голое тело, и абсолютно не скрывал все детали интимных частей тела спортсменки.

Фанаты не смогли пройти мимо такой красоты и в Instagram теннисистки оставили сотни комментариев, восхищаясь ее изгибами и выпуклостями.

Недавно мы писали, что 19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы.

Молодая спортсменка довольно часто публикует фото в соцсетях. В Инстаграме у нее почти 53 тысячи подписчиков.

Кроме этого, на ее необычную внешность обращают внимание именитые фотографы, которые приглашают теннисистку на всевозможные фотосессии.

Недавно теннисистка разместила снимок, на котором девушка набросила на себя джинсовую курточку, при этом левое плече обнажено и видно полупрозрачный бюсталтер.

Ранее мы писали о том, что Даяна Ястремская впервые в карьере прошла в полуфинал турнира WTA International.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертьфинале турнира в Гонконге обыграла Кристину Кучову из Словакии со счетом 7:6, 6:2, и прошла в следующий этап соревнований.

Таким образом, Ястремская впервые в карьере сыграет в полуфинале турнирa WTA.

По ходу первой партии украинка уступала 0:4, но сумела отыграться, перевела игру на тайбрейк, где дожала соперницу. Во втором сете Кучова не получила ни одного шанса на брейк, а Ястремская реализовала брейкпоинты в двух геймах и довела матч до победы.

Напомним, Ястремская показала, как развлекается в Испании.

Как сообщала Politeka, бесстыжая украинская теннисистка поразила горячим фото в чулках.

Также Politeka писала, что горячая Ястремская без нижнего белья засветила лишнее.