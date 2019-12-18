Модель Plus Size Мила Кузнецова заявила, что намерена дебютировать в профессиональном боксе

Украинка побывала в музее братьев Кличко и решилась на важный поступок.

"Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и немного поработала по груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в профессиональном боксе", - цитирует Кузнецову "Братство Кличко".

"После отпуска приступлю к тренировкам и буду оформлять профессиональную боксерскую лицензию. Планирую следующей весной дебютировать. Знаю, что поединок Александра Усика в топ-10 самых рейтинговых трансляций на Youtube, которые смотрели украинцы. Уверена, что мой дебют побьет этот рекорд", - заявила девушка.

Параметры Милы 126-86-116 см, рост 173 см. Украинка – обладательница 13-го размера груди.

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На этот раз пышнотелая модель ошарашила снимком в обтягивающем слитном костюме. Хоть он и полностью закрыл шикарное тело модели, он не смог скрыть ее необъятные прелести, которые так и просились вырваться наружу.

Ранее модель опубликовала снимок на котором позирует в белом обтягивающем топе и соблазнительных лосинах, которые как никогда подчеркнули сочные формы модели. Образ дополнила утонченная сумочка, но скорее всего поклонники не обратили внимания на нее, так как прелести модели вызвали небывалый ажиотаж среди них.

Пользователи сети не смогли отвести взгляд от откровенного снимка и начали активно комментировать внешний вид девушки.

«Бюстик великоват. Всю красоту закрыл.Надо на пару размеров меньше», «Красотка», «Слишком горячо», «Учащённое дыхание после её красоты», «Любимый ангел, просто прелестно», «Ты безумно красива, а твое тело просто бомба», «Настоящая русалка».

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