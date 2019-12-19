18 декабря центральный матч чемпионата Испании между Барселоной и Реалом (0:0) был омрачен массовыми беспорядками в столице Каталонии.

В результате уличных беспорядков, устроенных возле стадиона Камп Ноу, где прошел матч, пострадали 46 человек, сообщает El Periоdico.



Также сообщается, что полиция арестовала девять участников акции.

Сторонники независимости Каталонии начали демонстрацию еще во время матча. Многие из протестующих несли флаги в поддержку независимости региона. Возле стадиона были установлены баррикады из мусорных контейнеров.

Напомним, что несколько месяцев назад в Барселоне прошли манифестации в поддержку лидеров сторонников независимости Каталонии, которых суд лишил свободы на длительный срок. Их обвинили в организации референдума 2017 году. Тогда за выход Каталонии из состава Испании проголосовало большинство жителей региона. 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В Мадриде не признали итоги референдума, а организаторов привлекли к ответственности.



Сам матч Барселоны и Реала завершился вничью 0:0. Зрители «эль класико» впервые за 17 лет не увидели голов в исполнении команд. В последний раз матч Барселоны и Реала завершился нулевой ничьей в 2002 году.

Напомним, по итогам 16 туров команды делили первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 35 очков. После этой встречи они набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — Севильи — 31. Номинальным лидером чемпионата остается Барселона — у каталонцев больше забитых мячей

Напомним, что Месси подвергся нападению во время отдыха: момент атаки попал на видео.

Как сообщала Politeka, Месси потряс заявлением об уходе из Барселоны, откровенное признание: «С детства мечтал».

Также Politeka писала о том, что двойник Месси воспользовался сходством в пикантных целях: десятки девушек уже подали в суд.