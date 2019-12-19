18 декабря центральный матч чемпионата Испании между Барселоной и Реалом (0:0) был омрачен массовыми беспорядками в столице Каталонии.
В результате уличных беспорядков, устроенных возле стадиона Камп Ноу, где прошел матч, пострадали 46 человек, сообщает El Periоdico.
Также сообщается, что полиция арестовала девять участников акции.
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Сторонники независимости Каталонии начали демонстрацию еще во время матча. Многие из протестующих несли флаги в поддержку независимости региона. Возле стадиона были установлены баррикады из мусорных контейнеров.
Напомним, что несколько месяцев назад в Барселоне прошли манифестации в поддержку лидеров сторонников независимости Каталонии, которых суд лишил свободы на длительный срок. Их обвинили в организации референдума 2017 году. Тогда за выход Каталонии из состава Испании проголосовало большинство жителей региона. 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В Мадриде не признали итоги референдума, а организаторов привлекли к ответственности.
Сам матч Барселоны и Реала завершился вничью 0:0. Зрители «эль класико» впервые за 17 лет не увидели голов в исполнении команд. В последний раз матч Барселоны и Реала завершился нулевой ничьей в 2002 году.
Напомним, по итогам 16 туров команды делили первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 35 очков. После этой встречи они набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — Севильи — 31. Номинальным лидером чемпионата остается Барселона — у каталонцев больше забитых мячей
Напомним, что Месси подвергся нападению во время отдыха: момент атаки попал на видео.
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