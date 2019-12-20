От его рук пострадал один хоккеист

В Одессе матч детских хоккейных команд омрачился массовой дракой на льду, в которой принял участие тренер.

Матч детских Морские волки и Кривбасса на турнире в Одессе завершился массовой дракой, в которой принял участие тренер криворожской команды Сергей Брага. Вместо того, чтобы остановить побоище, он выбежал на лед и начал толкать юных хоккеистов из команды соперника.

Соответствующее видео потасовки обнародовал на своей странице в Facebook Сергей Суворов.

Наиболее от рук тренера пострадал голкипер Илья Бобров, которого тренер схватил за шею и повалил на лед. Юный хоккеист прошел томографию, по итогам которой у него обнаружили повреждение мягких тканей головного мозга, а также есть подозрение на сотрясение мозга.

Морские волки направили жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу, но пока на инцидент реакции не последовало.

Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

Ранее мы писали, в Одессе на Гагаринском плато произошла массовая драка, где активисты и участники «Нацкорпуса» подрались с охранниками, в результате всех разогнала полиция.

Всё началось с того, что местные жители и активисты «Национального корпуса» заблокировали проезд на стройплощадку.

Со стройплощадки неожиданно выскочили работники охранной фирмы и напали на протестующих. Они использовали палки и газовые баллончики. Дерущихся разняла полиция, задержавшая с десяток нападавших. Их увезли в райотдел.

В результате столкновения пострадало несколько человек с обеих сторон.

Представители «Нацкорпуса» разделились: часть осталась возле стройплощадки, часть поехала вслед за полицией – проследить, чтобы не выпустили титушек.

Как сообщала Politeka, бойней закончился футбольный матч, на поле начался хаос: в сети появилось видео.

Также Politeka писала, что российские спортсмены устроили грандиозное побоище прямо во время матча: видео беспредела пугает.

Ранее, как сообщала Politeka, полиция открыла стрельбу по болельщикам перед матчем Лиги Европы: есть пострадавшие.







